الكاظمي يجيب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست

2020/08/23 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصرح لواشنطن بوست: نريد قوات اميركية تركز على التدريب وبناء القدرات العراقية ولسنا بحاجة الى قوات للقتال.الكاظمي : القادة العراقيون السابقون كانوا يشعرون بالاستحياء من الاقرار بالدعم العسكري الاميركي في العراق ونحن نشعر ان هذه … Readmore

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