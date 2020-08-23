الاستخبارات تعتقل اخطر عصابتين بتجارة المخدرات في بغداد

2020/08/23 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، ان وكالة الاستخبارات، القت القبض على أخطر عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على أخطر عصابتين لتجارة المخدرات في بغداد والبالغ عددهم (٧) متهمين، في جنوب العاصمة بغداد”.

وأوضحت أن “عملية القبض، تمت بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والحبوب ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي وأسلحة نارية خفيفة ودراجة نارية نوع تك تك تستخدم لتوزيع المواد المخدرة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا، وتم تدوين أقوالهم وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي”.

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