ناهدة الدايني تنسحب من تحالف المدن المحررة ومن المشروع العربي

2020/08/23 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني انسحابها من تحالف/ المدن المحررة / ومن / المشروع العربي/ .وقالت الدايني في اتصال مع الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" سأبقى مستقلة ، امثل العراقيين واهلي في ديالى "./ انتهى3

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