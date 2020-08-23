الـ12 من أيلول المقبل موعداً لانتخابات نادي القوة الجوية

2020/08/23 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

حددت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي الـ12 من أيلول المقبل موعدا لانتخابات الهيأة الادارية ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة الإدارية المؤقتة بحضور جميع الاعضاء واتخذت فيه عدة قرارات تخص النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال قائد القوة الجوية رئيس النادي اللواء شهاب جاهد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع )، اليوم الاحد، إن" هذا الاجتماع هو الأخير للهيئة الإدارية المؤقتة كون الثاني عشر من شهر أيلول المقبل سيكون موعدا لإجراء انتخابات لإختيار هيئة إدارية جديدة".

وأضاف جاهد أن" هذا الموعد تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لاختيار أشخاص تقود النادي إلى بر الأمان" ، مؤكدا أن" ذلك الإختيار ستكون فيه الكرة للهيئة العامة التي يجب ان تختار الاشخاص الكفوءة لمصلحة هذا النادي العريق".

وتحدثت الهيئة الادارية خلال الإجتماع عن وضع النادي بما في ذلك ألامور المالية وإلادارية وتهيئة كل المستلزمات التي تحتاجها فرق النادي وعلى جميع الأصعدة.

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