2020/08/23 | 11:03 - المصدر: عين العراق

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الأحد 23 أغسطس 2020 | 11:00 صباحاً | عدد القراءات : 6

بالصور الحشد الشعبي يعفر ثلاث حسينيات وعدد من منازل المصابين

بغداد/..باشرت حملة وعي للحشد الشعبي، بتعفير ثلاث حسينيات وعدد من منازل المصابين في محافظة بابل للحد من تفشي فايروس كورونا.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" انه قام بتعفير الحسينيات ومنازل المصابين بفايروس كورونا بحملة "وعي".

واكد البيان على ان الحملة شملت ايضا اخذ اكثر من 20 مسحة للمصابين بلفايروس وتعقيم منازلهم".انتهى4

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