شرطة ذي قار تتخذ إجراءات طارئة لحماية المتظاهرين

2020/08/23 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت قيادة شرطة ذي قار إن الأجهزة الأمنية مستمرة بالتعاون مع المتظاهرين وتعمل على حمايتهم، في حين دعتهم الى الالتزام بسلمية التظاهرات.

المتحدث باسم القيادة العقيد فؤاد كريم، أشار الى أن القوات الأمنية اتخذت خطط طارئة للحفاظ على أرواح المواطنين، مطالبا المتظاهرين الى حماية الممتلكات العامة وعدم فسح المجال أمام أي جهة تحاول زعزعة أمن المدينة.

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