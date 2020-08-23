رويترز حول البصرة: المسلحون يطلقون النار على أعضاء المجتمع المدني ويفلتون من العقاب

2020/08/23 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى تقرير لوكالة رويترز الضوء على أحداث البصرة الأخيرة ومدى قدرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على كبح جماح الفصائل المسلحة

واكد التقرير ان احداث البصرة القت بظلالها على رحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، وأعادت العنف مجددا وأشعلت الاحتجاجات..



مشيرا الى ان الاغتيالات الأخيرة تقوض جهود الكاظمي في كبح تلك الجماعات المسلحة.

من جهتها قالت الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في منظمة هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، قالت ان الوضع في العراق وصل درجة أن المسلحين يستطيعون التجول في الشوارع وإطلاق النار على أعضاء بارزين بالمجتمع المدني والإفلات من العقاب متسائلة عما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة..

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