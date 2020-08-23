الدفاع النيابية تكشف عن تشكيل لجان مشتركة لعقد تفاهمات بشأن أماكن تواجد البيشمركة

2020/08/23 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تشكيل لجان مشتركة برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول عبدالامير يارالله، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، للشروع بعقد تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن مناطق تواجد البيشمركة.

وأكد عضو اللجنة علي الغانمي أن البيشمركة قوة نظامية داخل حدود الإقليم وليس خارجه، مضيفا أن مركز التنسيق المشترك سيتم فيه تبادل المعلومات ووضع الخطط والبرامج واستراتيجيات توزيع المهام العسكرية والأمنية، وتحديد العدد الكافي للقوات وأماكن تواجدها في المناطق المتنازع عليها.

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