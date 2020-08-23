تيك توك سيتقدم بشكوى أمام المحكمة ضد قرار ترامب بمنع التطبيق

2020/08/23 | 11:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … في فصل جديد من فصول حرب التطبيقات التي انطلقت في الأيام الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، أعلن تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة السبت أنه سيتقدم بشكوى أمام المحكمة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للطعن بممارستها القمعية ضد الخدمة التي تملكها شركة صينية تقول واشنطن إنها تشكل تهديدا لأمنها القومي.وفي وقت […]

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