وكالة الاستخبارات: القبض على إمرأة مطلوبة بالإرهاب في صلاح الدين

2020/08/23 | 11:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن القبض على إمرأة مطلوبة بالإرهاب في صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القت القبض على امرأة إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعتها في اقضية محافظة صلاح الدين"، مشيرة الى انه "تم إيداعها التوقيف بغية إكمال الاجراءات القانونية".





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