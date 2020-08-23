صحة ديالى : تسجيل148 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/23 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت دائرة صحة ديالى، عن تسجيل148 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 8 للكوادر الصحية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ557مسحة جديدة تبين بان 148 منها موجبة اي مصابة بينها 8 للكوادر الصحية بمختلف […]

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