التحالف الدولي يسلم

2020/08/23 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.

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