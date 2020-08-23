٥٠ فرقة صحية تتحرى عن كورونا عشوائيا في النجف

2020/08/23 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/النجف الاشرف..

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الاحد، عن إطلاق حملة واسعة للتحري عن فيروس كورونا في عموم المحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دائرة الصحة أطلقت حملة واسعة في جميع مناطق المحافظة التي شهدت تسجيل إصابات مرتفعة في الأيام الأخيرة للتحري عن فيروس كورونا بهدف الكشف عن الإصابات بين المواطنين”.

واضاف الحميداوي ان “الحملات التي اشتركت فيها أكثر من ٥٠ فرقة صحية تنفذ من قبل القطاعات الصحية، حيث تمكن القطاع الشمالي في اليوم الأول من الحملة أخذ ٨٠٠ مسحة لمواطنين بشكل عشوائي”.

واشار الى ان “اصابات عديدة ظهرت بين العينات التي أخذت ما يعني تفشي الوباء في جميع المناطق الامر الذي يتطلب من الجميع التعامل بحيطة وحذر مع كل الاشياء”.



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