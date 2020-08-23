إدارة الصقور تحدد موعد انتخابات الهيئة الادارية للنادي

2020/08/23 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

عقدت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي اجتماعا بحضور جميع الاعضاء اتخذت فيه عدة قرارات تخص النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال قائد القوة الجوية رئيس النادي اللواء شهاب جاهد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “هذا الاجتماع هو الأخير للهيئة الإدارية المؤقتة كون الثاني عشر من شهر أيلول المقبل سيكون موعدا لإجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة”.

وأضاف قائد القوة الجوية أن “هذا الموعد تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لاختيار أشخاص تقود النادي إلى بر الأمان”، مؤكدا أن “ذلك الاختيار ستكون فيه الكرة للهيئة العامة التي يجب ان تختار الاشخاص الكفوءة لمصلحة هذا النادي العريق”.

وتابع أن “الهيئة الادارية خلال الإجتماع تحدثت عن وضع النادي بما فيما ذلك ألامور المالية وإلادارية وتهيئة كل المستلزمات التي تحتاجها فرق النادي وعلى جميع الأصعدة”.



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