شقيقة ترامب: الرئيس الامريكي شخص قاس وكذاب وغير جدير بالثقة

2020/08/23 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت شقيقة دونالد ترمب في تصريحات سجلت سرا ونقلتها صحيفة واشنطن بوست السبت، الرئيس الأميركي بأنه “قاس” و”كذاب” وغير جدير الثقة.وهاجمت ماريان ترمب باري خصوصا سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود … Readmore

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