2020/08/23 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

55 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاحد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، فيما اشار متنبئون الى احتمالية تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب امطار رعدية شمال البلاد.

وقالت هيئة الانواء في بيان له اليوم (23 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان طقس اليوم سيكون مشمسا في المناطق الوسطى والجنوبية وصحوا مع ظهور بعض الغيوم في المناطق الشمالية، فيما بينت ان درجات الحرارة ستكون على النحو التالي:

من جانبه اكد المتنبئ الجوي وائق السلامي، انه لا يزال المنخفض الجوي يؤثر بقوة على الأجزاء الشرقية من تركيا مسببا طقسا ممطرا بغزارة وفيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق هناك، ومن المتوقع ان تندفع بعض السحب الرعدية الممطرة نحو مناطق من شمال البلاد اليوم".

فيما اوضح المتنبئ الجوي صادق العطية، ان خرائط بخار الماء والحمل الحراري بداية شهر ايلول المقبل تشير الى فرص عالية لحالة جوية ممطرة في العراق وبلاد الشام وغرب السعودية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة موقتا واشباع الطبقات ببخار الماء اللازم لتشكل سحب ركامية بشرط وجود حمل عالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس: توقعات بوصول منخفض جوي.. وامطار رعدية في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس: توقعات بوصول منخفض جوي.. وامطار رعدية في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).