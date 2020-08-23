بعد اعتقال ناشطين وصحفيين.. مركز ميترو ينتقد بشدة سكوت برلمان الاقليم عن خرق قانون تنظيم التظاهرات

2020/08/23 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات السليمانية

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أدان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، كافة أشكال العنف التي مورست ضد المتظاهرين في الايام الماضية، فيما دعا برلمان كوردستان الى استدعاء وزير الداخلية ومساءلته، لافتا إلى ان صمت البرلمان "يثير الريبة".

جاء ذلك في بيان للمركز نشر أمس السبت، 22 آب 2020، حيث أكد انه وفق مواد القانون المرقم (11) لسنة (2010) والمعروف بقانون تنظيم المظاهرات في إقليم كوردستان، والذي صادق عليه ممثلو مواطني كوردستان، فان التظاهر حق قانوني، وينظم وفق القانون، ولايجب منع التظاهر بخلاف قانون حق التظاهر، ولايحق لاي شخص ان يجبر المواطنين على التظاهر، اومنع المواطنين من المشاركة في المظاهرات.

وأضاف البيان أنه وفقا للقانون يجب على الاجهزة الامنية المتمثلة بجهاز الشرطة توفير الحماية للمتظاهرين.

وتابع ان "العنف ضد المتظاهرين كان أمام أعين رئاسة البرلمان واعضاء البرلمان والجهات ذات العلاقة المسوؤلة عن تنظيم المظاهرات، وهي وزارة الداخلية، ومع كل ذلك لم يتخذ البرلمان اي موقف مقابل الانتهاكات التي تتجاوز على حقوق الانسان والتي تعرض لها المتظاهرين، ونسى اعضاء البرلمان او تناسوا دورهم الرقابي لتنفيذ القانون".

وأشار البيان إلى ان "الاحداث التي شهدتها الايام الماضية، قد اكدت بما لايقبل الشك، ان القوانين التي يصدرها البرلمان لاتحمي المواطنين، بحيث ان تلك الاعتداءات والانتهاكات ابتدأت حتى قبل بداية المظاهرات، وأثناء مظاهرات المواطنين اصبحت تهمة توجه لكل متظاهر ويتم اعتقاله، كما تم التعامل مع المتظاهرين بغاية العنف والقوة والقسوة".

وختم البيان بالقول ان مركز ميترو يدين مختلف اشكال العنف التي استخدمت ضد المتظاهرين في الايام القليلة الماضية، ويدعو رئاسة البرلمان الى استقدام وزير الداخلية واستجوابه عن ذلك، حيث ان المظاهرات شهدت كسر كرامة الانسان والتجاوز على القانون، وصمت رئاسة البرلمان يثير الريبة والشك، وهذا الموقف غير مقبول، ويشير الى الخضوع التام للبرلمان للسلطة التنفيذية.

وأكد المركز ان بعض ممثلي مركز ميترو في بعض مدن الاقليم ارسلوا اسماء بعض المعتقلين من الصحفيين والناشطين المدنيين، حيث جرى إطلاق سراح بعض المعتقلين بكفالة، فيما لازال القسم الاكبر منهم قيد الاعتقال.

وهذه هي أسماء المعتقلين:

1- دفاع هركي (صحفي)/ عقرة 2.



ـ قيدار حسين (ناشط)/ عقرة 3.



بدل برواري (ناشط)/ دهوك 4.



اوميد بروشكي (ناشط)/ دهوك 5.



ـ أحمد زاخويي (صحفي)/ زاخو 6.



فاروق عمر (صحفي)/ زاخو 7.



ـ ميهفان مجيد (صحفي)/ زاخو 8.



جانكير سندي (ناشط)/ زاخو 9.



آزاد محمود (ناشط)/ سميل 10.



امجد يوسف (ناشط)/ شيلادزة 11.



موسى غازي (ناشط)/ شيلادزة 12.



عبدالله عثمان (مواطن)/ زاخو 13.



جمال مشختي (مواطن)/ زاخ 14.



احمد زاخويي صحفي (زاخو) 15.



شكيران زيباري (صحفي)/ عقرة 16.



ـ نهاد اوماري (صحفي)/ عقرة 17.



عبد الحميد منداني (استاذ)/ دهوك 18.



صالح عبد الجبار دوسكي (استاذ)/ دهوك 19.



رمضان جبرائيل ( )/ شيلادزة 20.



سيبان لقمان ريكاني ( )/ شيلادزة 21.



شيروان سعيد عمر (ناشط)/ دهوك 22.



كمال رمزي (صحفي)/ زاخو 23.



صباح دوسكي (استاذ)/ شيلادزة 24.



ـ هاشم مصطفى 25.



ـ كاوار نزير (ناشط)/ دهوك 26.



ـ كاروان صادق (صحفي)/ دهوك 27.



آيهان سعيد (صحفي)/ دهوك 28.



دلشاد كوهرزي (استاذ)/ دهوك 29.



جلال جيي (ناشط) شيلادزة 30.



هفال نصرت (ناشط)/ 31.



محمد سعيد دوسكي (ناشط)/ دهوك 32.



عبدالله ميكائيل (ناشط)/ دهوك.

جدير بالذكر ان مركز میترو للدفاع عن حقوق الصحفیین، تأسس في شهر آب عام 2009 بجهود مجموعة من الصحفیین والمدافعیین عن حقوق الانسان، وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام الأميركي (IWPR) بهدف مراقبة حریة الصحافة والصحفیین والدفاع عنهم وحمایتهم فی اقلیم كوردستان، ومنذ بدایة تأسیس المركز الی الیوم، قدم كل من معهد صحافة الحرب والسلام IWPR ومنظمة الشعب النرویجي NPA ومنظمة دعم الاعلام العالمي IMS الدنماركیة INTERNEWS الدعم للمركز.

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