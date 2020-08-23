استشهد قبل 30 عاماً.. العثور على رفاة جندي واسمه الكامل خلال التنقيب عن النفط في البصرة (صور)

2020/08/23 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

عثر فريق حفر أبار نفطية في محافظة البصرة، على جثة متفسخة تعود لجندي عراقي قتل قبل ثلاثين عاما خلال الحرب العراقية-الإيرانية في منطقة مجنون بالمحافظة.

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