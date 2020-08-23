وكالة الاستخبارات: القبض على أخطر عصابتين لتجارة المخدرات في بغداد

2020/08/23 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على "أخطر" عصابتين لتجارة المخدرات في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على أخطر عصابتين لتجارة المخدرات في بغداد والبالغ عددهم (٧) متهمين، في جنوب العاصمة بغداد".

وأوضحت، أنه "تم القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والحبوب ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي وأسلحة نارية خفيفة ودراجة نارية نوع تك تك تستخدم لتوزيع المواد المخدرة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا، وتم تدوين أقوالهم وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".





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