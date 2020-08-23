2020/08/23 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

أفاد موقع أميركي، بأن كبير مستشاري وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر سيزور مطلع الشهر المقبل السعودية لإقناعها بالتطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات.

ونقل موقع “Axios” الأميركي في تقرير تابعته / المعلومة /, قوله عن مصادر إسرائيلية وعربية قولها إن “كوشنر سيقوم في الأسبوع الأول من سبتمبر بجولة إلى الشرق الأوسط، رفقة مبعوث البيت الأبيض إلى المفاوضات الدولية، أفي بيركوفيتز، ستبدأ بزيارة القدس ومن ثم الإمارات بهدف تفقد سير تطبيق الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين الطرفين الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة”.

وبحسب الموقع الأميركي فقد أفاد مسؤولون مطلعون على الجولة المخطط لها، بأن “كوشنر سيستغل المحادثات التي سيجريها مع بعض الزعماء في المنطقة لحث مزيد من الدول العربية على أن تحذو حذو الإمارات وتمضي قدما نحو التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل”.

وأضاف “Axios” أن الوفد الأميركي، الذي يتوقع أن ينضم إليه أيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيرت أوبرايان، والمبعوث الخاص للخارجية الأميركية المعني بشؤون إيران، برايان هوك، سيزور كذلك كلا من السعودية والبحرين وعمان.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل. انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك يقوده صهر ” ترامب ” لاقناع السعودية بالتطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك يقوده صهر ” ترامب ” لاقناع السعودية بالتطبيع مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).