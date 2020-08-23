المغرب تقرر اعتماد التعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد

2020/08/23 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة التعليم المغربية، الأحد، أنها قررت اعتماد “التعليم عن بعد” في الموسم الدراسي الجديد لجميع المراحل، بسبب أزمة كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها قررت “اعتماد التعليم عن بعد، كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021/2020 والذي سينطلق في 7 سبتمبر/أيلول بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية”.

وأشارت إلى أنه “سيتم توفير تعليم حضوري للراغبين فيه، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار”.

وأرجعت الوزارة القرار إلى “الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات”.

وأشارت إلى أنه يمكن في أي مرحلة من الموسم الدراسي المقبل، وفق تطور الوضعية الوبائية بالبلاد والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلا، “تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية”.



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