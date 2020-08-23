التربية: الأسبوع الحالي سيشهد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية

2020/08/23 | 11:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حددتْ وزارة التربية الاسبوع الحالي موعداً لاعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي (2019 – 2020)، في غضون ذلك اعلنت مديرية تربية الديوانية استعدادها لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة المرحلة الإعدادية.

وقال معاون مدير عام التقويم والامتحانات في الوزارة نعمة حربي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان وزارته “ستصحح الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلبة الخارجيين خلال اليومين المقبلين”، مؤكدا انه “سيتم اعلان النتائج النهائية الاسبوع الحالي، وستوزع عن طريق الموقع الالكتروني وفي قسم الامتحانات بالمديريات العامة”.

وأضاف حربي، أن “الامتحانات شهدت التزاما عاليا من المشاركين”، مبينا أن “النتائج الاولية للامتحانات، افضل مقارنة بالعامين الماضيين”.

وعد حربي “ذلك انجازاً في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة كورونا”، منوها بان “الامتحانات لم تشهد حدوث اي خروقات منذ ان بدأت في التاسع من الشهر الحالي لغاية امس السبت”.



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