في تسجيل صوتي مسرب لشقيقة ترامب: رجل بلا مبادىء ولايمكن الوثوق به

2020/08/23 | 11:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها ان تسجيلا صوتيا مسربا لشقيقة ترامب القاضية الفيدرالية ماريان ترامب اتهمت فيه الرئيس الامريكي بانه رجل ليس له اي مبادىء ولايمكن الوثوق به ابدا .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ماريان قولها في التسجيل الذي سربته ابنة اخ ترامب ماري أنه ” وخلال ازمة اللاجئين على الحدود الامريكية مع المكسيك اشار ترامب الى انه سيقوم بنقل اخته القاضية الى الحدود في حديث مع فوكس نيوز ، حيث كان الأطفال يفصلون عن والديهم ويوضعون في أماكن ضيقة بينما استمرت جلسات المحكمة”.واضاف أن ” ماريان قالت في التسجيل المسرب إن ” كل مايريده ترامب هو مغازلة قاعدته ، انه رجل ليس لديه اي مبادىء ، وإذا كان يعتبر نفسه شخصًا متدينًا ، فعليه مساعدة الناس لا ان يقوم بذلك “.وتابع أن ” القاضية ماريان البالغة من العمر 83 عاما كانت منزعجة من الطريقة التي يعمل بها شقيقها البالغ من العمر 74 عامًا كرئيس حيث ورد في التسجيل المسرب قولها ” انه يكذب بتغريداته اللعينة ، يا الهي ، انني اتحدث بحرية كبيرة ، لكنني كما تعلمون كيف يغير القصص ، وقلة تحضيراته والكذب وكل القرف الذي يطلقه”.وأعربت ماريان عن أسفها “لما يفعلونه مع الأطفال على الحدود” ، وخمنت أن شقيقها “لم يقرأ آرائها بشأن الهجرة ” وقد سألتها ماري ابنة اخت ترامب عما اذا كان ترامب يقرأ فاجابت أنه ” لايقرأ ابدا “.واشار التقرير الى انه ” وفي الاسابيع التي اصدار ماري لكتابها عن عمها الرئيس الامريكي دونالد تم سؤالها عن مصدر معلوماتها بشأن قيام ترامب بدفع رشوى لشخص من اجل القيام بالامتحان بدلا عنه لدخول الجامعة قالت ماري انها تحتفظ بتسجيلات صوتية مع شقيقة ترامب لمدة 15 ساعة قامت بتسجيلها بشكل سري بين اعوام 2018 و 2019 مع نصوص ومقتطفات صوتية لم يتم إصدارها سابقًا ، والتي تتضمن معلومات غير موجودة في كتابها الذي صدر مؤخرا”.



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