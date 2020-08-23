أزمة تهدد 460 ألف نسمة.. القوات التركية تقطع المياه عن الحسكة السورية

2020/08/23 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني مدينة الحسكة شمالي سورياً منذ قرابة أسبوعين أزمة مياه بعد أن قطعت القوات التركية التي تسيطر على مدينة رأس العين ضخ إمدادات المياه عن المدينة.

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