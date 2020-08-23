الكاظمي لواشنطن بوست: أبلغنا إيران بالعمل مع الدولة العراقية وليس مع الميليشيات

2020/08/23 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد اختتام زيارته الى واشنطن

الكاظمي أكد لواشنطن بوست، أن العراق يريد قوات أميركية تركز على التدريب وبناء القدرات العراقية ولا يحتاج لقوات قتالية، لافتا الى أن القادة العراقيين السابقين كانوا يشعرون بالاستحياء من الاقرار بالدعم العسكري الاميركي في العراق، وهذه العلاقة لا تحرج أحدا بحسب قوله.

وفيما يتعلق بعلاقة العراق مع إيران، قال الكاظمي، إنه أبلغ الإيرانيين بضرورة أن تكون العلاقة مع العراق علاقات دولة بدولة بدلا من ان تعمل مع قادة الميليشيات الذين يعلمون على تقويض السلطة المركزية.

وأشارت الصحيفة الى أن ترمب والكاظمي مرتاحان للعلاقة العسكرية الحالية بين البلدين، مضيفة أن الكاظمي يسعى لتحسين العلاقات مع السعودية ويعتزم زيارة الرياض في المستقبل القريب.

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