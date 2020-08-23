ياور: لم يتم فتح أي مركز للتنسيق بشأن عودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها

2020/08/23 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من جهته نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، فتح أي مركز للتنسيق مع الجيش العراقي بشأن أماكن تواجد البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وأكد الياور أن الجانبين توصلا إلى تفاهم مشترك لكن لم يتم أي اتفاق رسمي بين وزارتي الدفاع الاتحادية، والبيشمركة حول عودة القوات إلى المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أن الانباء التي تحدثت عن فتح مراكز تنسيق بين بغداد وأربيل، في كركوك ونينوى وخانقين لا تمت للحقيقة بصلة.

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