عبد الوهاب الساعدي: سنبقى في البصرة حتى استعادة الأمن

2020/08/23 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

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في غضون ذلك، اعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عزمه البقاء في البصرة بهدف تنفيذ واجبات لبسط سيادة القانون وملاحقة مجرمي الاغتيالات الأخيرة.

الفريق الاول عبد الوهاب الساعدي ابدى في تصريحات عقب المشاركة في الاجتماع الامني الذي رأسه الكاظمي، ابدى استعداده لشن حملات عسكرية واسعة في عموم البصرة، قائلا ان الجهاز الذي قدم الدم لكل العراق هو ذاته سيستعيد الأمن في البصرة.

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