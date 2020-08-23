2020/08/23 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد.وأشار الى ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يؤكد استمراره بصرف رواتب الموظفين لشهر اب الكترونيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يؤكد استمراره بصرف رواتب الموظفين لشهر اب الكترونيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يؤكد استمراره بصرف رواتب الموظفين لشهر اب الكترونيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).