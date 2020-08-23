التحالف الدولي يصدر بيانا بشأن تسليم احد المواقع في قاعدة التاجي (صور)

2020/08/23 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة التحالف الدولي في العراق، الاحد، تسلیم الموقع الذي تشغله قواتها في معسكر التاجي ببغداد الى القوات الأمنية.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (23 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "قد تم تسلیم الموقع المخصص الى قوات التحالف الى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقیة في الحملة المستمرة لھزیمة داعش، مما سمح للتحالف بتحویل تركیزه ودوره في العراق".

وقال اللواء كینیث إیكمان، نائب قائد قوة المھام المشتركة إن "إعادة تموضع الأفراد العسكریین ھو جزء من خطة طویلة المدى تم التنسیق لھا مع حكومة العراق، فعلى مدى السنوات الست الماضیة، كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدریب الجیش العراقي والقوات الجویة العراقیة والقوات الخاصة، ومن الیوم فصاعدا ستتولى قوات الأمن العراقیة المسؤولیة لقد مكنت جھود التحالف العراقیین من تدرب أكثر من 47.000 منتسب من قوات الأمن العراقیة في معسكر التاجي على مھارات تشغیلیة تشمل تكتیكات المشاة والرمایة وتخطیط العملیات والطب القتالي والتحلیل الاستخباراتي، مما ساعد على تمكین القوات العراقیة على أخذ المعركة الى داعش وحمایة سیادة بلادھم".

واضاف: "كان معسكر التاجي في السابق یضم ما یصل الى 2000 فرد من أعضاء التحالف، وقد تمت مغادرة غالبیتھم خلال صیف عام 2020، وشملت العناصر الرئیسیة المتمركزة في معسكر التاجي على مر السنین كتیبة طائرات الھلیكوبتر الإسبانیة ومدربین عسكریین من أسترالیا وكندا وفنلندا وألمانیا والمجر وإیطالیا وھولندا ونیوزیلندا وبولندا والمملكة المتحدة والولایات المتحدة والناتو".

واوضح إن "ھذه المراسم تمثل عملیة التسلیم الثامنة في عام 2020، للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقیة الى قوات الأمن العراقیة، كجزء من الشراكة بین قوات الأمن العراقیة والتحالف العسكري الدولي المناھض لداعش".

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