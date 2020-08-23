الاستخبارات تنفذ عمليتين مختلفتين في صلاح الدين وبغداد (صور)

2020/08/23 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وكالة الاستخبارات، الأحد، عن تفاصيل عمليتين لها تمكنت من خلالها القبض على إمرأة مطلوبة في صلاح الدين، فيما ألقت القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 23 آب 2020، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين تمكنت من القبض على امرأة إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائها لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان ان " عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعتها في اقضية محافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى ان المطلوبة تم إيداعها التوقيف بغية إكمال الاجراءات القانونية.

وفي عملية أخرى ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على أخطر عصابتين لتجارة المخدرات في بغداد والبالغ عددهم (7) متهمين، في جنوب العاصمة بغداد.

واوضحت الوكالة انه "تم القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والحبوب ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي وأسلحة نارية خفيفة ودراجة نارية نوع تك تك تستخدم لتوزيع المواد المخدرة".

وبينت انه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا، وتم تدوين أقوالهم وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي.

ر.إ

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