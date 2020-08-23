2020/08/23 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اجتماع تفصيلي بهذا الموعد بين التطبيعية وكاتانيتش لتجديد عقده) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اجتماع تفصيلي بهذا الموعد بين التطبيعية وكاتانيتش لتجديد عقده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).