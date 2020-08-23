2020/08/23 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت قيادة التحالف الدولي في العراق، الاحد، تسلیم الموقع الذي تشغله قواتها في معسكر التاجي ببغداد الى القوات الأمنية.وقالت القيادة في بيان لها، ان “قد تم تسلیم الموقع المخصص الى قوات التحالف الى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقیة في الحملة المستمرة لھزیمة داعش، مما سمح للتحالف بتحویل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..التحالف الدولي يصدر بيانا بشأن تسليم احد المواقع في قاعدة التاجي المركز الخبري الوطني.

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