مصرف الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين لشهر اب الكترونيا

2020/08/23 | 11:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".وأشار الى ان "صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد المالي لكل دائرة الى المصرف".محمد المرسومي

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