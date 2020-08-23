مصرف الرافدين: سياقات ومواعيد محددة تحكم صرف رواتب الموظفين لشهر آب

2020/08/23 | 11:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، استمرار صرف رواتب الموظفين في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر آب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2020)، "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الإلكترونية الماستر كارد".

وأضاف البيان، أن "صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد المالي لكل دائرة الى المصرف".

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