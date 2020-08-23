2020/08/23 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من أجل بقاء قوات غير قتالية، والتركيز على تقديم الاستشارة العسكرية والتدريب للقوات الأمنية العراقية

سلمت قوات التحالف الدولي الموقع رقم ثمانية في معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، حيث أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، تسليم الموقع الذي كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والاميركية، مبينا أن الموقع ستستخدمه القوات الأمنية العراقية.

وأوضح أن هذا التسليم يأتي بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي، لافتا الى أن مراسم التسليم جرت بحضور ممثل رئيس الوزراء، كاشفا عن وضع جدول زمني لتسليم المواقع الأخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات التحالف الدولي تسلم القوات العراقية الموقع رقم 8 في معسكر التاجي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات التحالف الدولي تسلم القوات العراقية الموقع رقم 8 في معسكر التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).