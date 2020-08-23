2020/08/23 | 11:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف النصر يحذر من أزمات سياسية وأمنية جديدة في البلاد بعد عودة الكاظمي من واشنطن بغداد – الصباح الجديد حذر ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من أزمات سياسية وأمنية جديدة في البلاد بعد عودة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من واشنطن، فيما كشف سبب ذلك.وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، في تصريح ...

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