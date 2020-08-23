لقاءات مهمة تنتظر الكاظمي لتوضيح نتائج زيارة الولايات المتحدة

2020/08/23 | 11:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتل تستفسر عن طبيعة اتفاق الانسحاب العسكري من البلاد بغداد- وعد الشمري: تنتظر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سلسلة من اللقاءات مع زعماء الكتل السياسية ولجان مجلس النواب المختصة فور وصوله إلى بغداد، حيث ستوجه له الاستفسارات عن طبيعة الاتفاقات المبرمة مع الإدارة الأميركية، وجديّة الانسحاب العسكري من العراق.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر ...

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