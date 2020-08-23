بقاء ترامب رئيسا او مجيء بايدن لن يغير من استراتيجية خفض القوات الاميركية

2020/08/23 | 11:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معهد أميركي يرجح سحبها في اقل من 3 سنوات: الصباح الجديد-متابعة وصف معهد أميركي، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة ناجحة ، مشيرا الى ان الانسحاب الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب قد يتم قبل انتهاء فترة الـ 3 سنوات التي حددها.وقال مدير معهد هيدسون الأميركي للتحليل السياسي والعسكري – ريتشارد ويتز إن ...

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