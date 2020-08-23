صور : العثور على رفات جندي عراقي أثناء حفر بئر نفطي

2020/08/23 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عثر على رفات جندي عراقي أثناء حفر بئر نفطي في منطقة “مجنون” بمحافظة البصرة جنوبي العراق؛ قتل قبل ثلاثين عاماً خلال الحرب العراقية-الإيرانية، اذ كانت قلادته التعريفية تحمل اسم جبار حمد منصور من محافظة ذي قار.

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