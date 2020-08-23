37 فرقة جوالة لتحصين 183 الف رأس من الابقار والجاموس من الحمى القلاعية في ديالى

2020/08/23 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اطلق المستشفى البيطري في ديالى حملة لتحصين الثروة الحيوانية من الامراض الخطيرة .وقال محمود الشمري مدير المستشفى البيطري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحملة انطلقت بمشاركة / 37 / فرقة طبية جوالة لتنفيذ تحصين الثروة الحيوانية ، من الابقار والجاموس ، ضد مرض الحمى القلاعية ضمن برنامج مركزي بمعدل جرعتين في السنة ، من اجل جعل العراق خاليا من هذا المرض ".واضاف :" ان مهمة الفرق الجوالة الوصول الى دور المربين والمزارعين لتلقيح / 183 / الف رأس في عموم ديالى ، مجانا " ، مؤكدا توفير الكمية الكافية من اللقاح واجهزة التلقيح وتوزيعها على مواقع العمل البالغة /٢٠ / مستوصفا بيطريا حسب كثافة الثروة الحيوانية في كل موقع".واشار الى :" توفير كافة المستلزمات اللوجستية وعدد السلامة البايولوجية لانجاح الحملة والمحافظة على المنتسبين من خطر الامراض الوبائية التي قد تنتقل من الحيوان ، وخطر كورونا "./انتهى

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