2020/08/23 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ القت القوات الامنية القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الدراجات النارية في كربلاء .وقال مصدر امني :" تم القبض على متهمين اعترفا بقيامهما بسرقة احدى عشرة دراجة نارية نوع (تكتك) في مناطق مختلفة من المحافظة ".واضاف :" تم القبض على متهم آخر اعترف بسرقة اربع دراجات نارية / ستوتة / "./ انتهى

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