مصرف الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين لشهر آب الكترونيا

2020/08/23 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر آب عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".واشار الى :" ان صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد المالي لكل دائرة الى المصرف"./انتهى3

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