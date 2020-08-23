الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين لشهر اب الكترونيا 

2020/08/23 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.وأضاف البيان، أن “صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد المالي لكل دائرة الى المصرف”.



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