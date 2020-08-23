انخفاض اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/08/23 | 12:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في أسواق بغداد، الأحد، فيما استقرت في كردستان.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، 122850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122850 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم امس السبت 122950 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.

ولم تتغير اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغت 123500 دينارا عراقيا، بينما كانت أسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا اذ بلغ سعر البيع 123200 والشراء 123000 الشراء لكل مائة دولار.

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