مقتل أربعة جنود أفغان في هجوم جنوبي البلاد

2020/08/23 | 12:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قُتل أربعة من رجال الأمن الأفغاني وأصيب اثنان آخران إثر هجوم على نقطة تفتيش في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان.ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم شرطة مقاطعة قندهار جمال باركزاي، اليوم الأحد، إن أربعة رجال شرطة من القوات الوطنية الأفغانية قتلوا وأصيب اثنان آخران خلال اشتباكات بالمقاطعة مساء السبت.وأوضح أن “المسلحين هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة الوطنية الأفغانية في بلدية شادز بمنطقة سبين بولداك، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات دامت لساعات، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أربعة أفراد من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين”.وأضاف المتحدث أن المسلحين تكبدوا خسائر أيضا، بناء على بقع الدماء في موقع المعركة.ويستخدم مسلحو حركة طالبان الذين يسيطرون على أجزاء من المقاطعة، التضاريس والجبال الوعرة كمخابئ، ويشنون عمليات كر وفر ضد قوات الأمن بشكل متكرر.



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