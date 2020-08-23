فنزويلا تعد شراء صواريخ إيرانية فكرة جيدة

2020/08/23 | 12:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن دراسة شراء صواريخ من إيران ستكون “فكرة جيدة”.ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح لرئيس كولومبيا قال فيه إن فنزويلا تدرس مثل تلك الخطة في ظل تنامي العلاقات بين كراكاس وطهران.وكانت إيران زودت فنزويلا بالبنزين في مايو أيار لتخفيف نقص حاد في الوقود مما أثار القلق في واشنطن مع توسيع البلدين للعلاقات التجارية في إطار جهودهما لتقويض برامج عقوبات أمريكية مشددة.وقال مادورو في اجتماع للحكومه بثه التلفزيون “لم يخطر ببالي ولا ببالنا”، ووجه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو بمتابعة المسألة وأبلغ الحكومة مازحا بأن تبقي الخطة في طي الكتمان.وأضاف مادورو قائلا “يا لها من فكرة جيدة يا بادرينو، أن نتحدث إلى إيران لنرى ما لديها من صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وإذا كان من الممكن (الشراء) في ضوء العلاقات العظيمة التي تربطنا بإيران”.انتهى / 25م

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