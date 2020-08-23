اليوم.. تغطية استثنائية لنهائي دوري الابطال ونقل الاحداث أول بأول على تطبيق الفرات

2020/08/23 | 12:22 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تقدم لكم وكالة {الفرات نيوز} اليوم تغطية استثنائية لنهائي دوري الابطال بين بايرن ميونخ الالماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد، وتلعب على ارضية ملعب النور في لشبونة البرتغالية.

وستنقل الوكالة كواليس ما قبل المباراة، وتشكيلة الفريقين الرسمية، فضلاً عن رابط للبث المباشر.

كما سترسل الوكالة أحداث المباراة أول بأول عبر تطبيقها.

وتقدم قناة وكالة {الفرات نيوز} على منصة {تلغرام} خدماتها لقرائها ومتابعيها الكرام، لوضعهم في قلب الحدث، من خلال نقل تفاصيل الاحداث.

وبالاضافة الى القناة تقدم الوكالة خدماتها عبر موقعها الرسمي وتطبيقها على الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قناة تلغرام {الفرات نيوز} تضعك في قلب آخر الاحداث المحلية والعربية والدولية، وتقدم لك الفيديوات الحصرية والمحطات الترفيهية والمعلومات العلمية والغريبة والطريفة، ويمكنكم متابعتها من خلال الدخول للقناة عبر الرابط أضغط هنــــــــــــــــــــــــا.

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