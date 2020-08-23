العراق الـ29 عالميًا برخص أسعار “البنزين” والـ10 عربيًا.. تسبقه دول “غير نفطية”!

2020/08/23 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

احتل العراق المرتبة 29 من بين دول العالم الأرخص في اسعار الوقود “البنزين” حيث بلغ سعر اللتر 63 سنتًا، بينما جاء العاشر عربيًا.

وحسب موقع global petrol prices، فإن “ترتيب العراق جاء من بين 164 دولة مدرجة بالجدول حيث بلغ سعر البنزين فيه 63 سنتا للتر الواحد في حين جاء بالمرتبة 10عربياً بعد كل من السودان الكويت وقطر والجزائر والسعودية والإمارات العربية وعمان والبحرين ومصر”.

واشار التقرير الى ان “فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا بارخص دول العالم للبنزين وبسعر بلغ 2 سنت للتر الواحد تليها ايران وسعر 7 سنتات ومن ثم جاءت ثالثا السودان بسعر 14 سنتا”.

وبين ان “اغلى دول العالم لأسعار البنزين كانت من نصيب هونغ كونغ وبسعر بلغ 2.22 دولار للتر الواحد تسبقها هولندا بسعر 1.85 دولار وتسبقها النرويج بسعر 1.79 دولار”.

وأوضح التقرير أن السعر المتوسط للبنزين عالميا لشهر آب بلغ إلى 1.00 دولار للتر، مبينا ان اسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

ولفت التقرير الى ان”فارق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين”.

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