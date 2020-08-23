مفقودون وضحايا بعد فيضان ضرب ولاية تركية

2020/08/23 | 12:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي 4 أشخاص، الأحد، مصرعهم إثر فيضانات اجتاحت احدى ولايات تركيا، فيما تحدثت الداخلية عن مفقودين.



واعلن الوزير التركي، سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي (23 اب 2020)، عن مصرع 4 أشخاص بينهم جندي، وفقدان 11 آخرين، في فيضانات ضربت ولاية غيرسون شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن صويلو قوله، إن 4 أشخاص فقدوا حياتهم، إثر الفيضانات في ولاية غيرسون.

كما أشار الوزير، إلى أن 11 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

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