التحالف الدولي يخلي ثامن مواقعه العسكرية في العراق هذا العام

2020/08/23 | 12:27 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقع سيخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه (فرانس برس)سلّم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بالعراق، اليوم الأحد، قاعدة التاجي، الواقعة 25 من شمالي بغداد، ليكون ثامن موقع عسكري يتم تسليمه للقوات العراقية خلال العام الجاري، ضمن خطة للقوات الأميركية بإعادة التموضع في البلاد، وسط استمرار استهداف تلك المواقع من قبل مليشيات عراقية موالية لإيران.

وتعتبر قاعدة التاجي أبرز مواقع التحالف العسكرية الواقعة شمالي بغداد، والتي عادة ما تتعرض لهجمات صاروخية من فصائل مسلحة موالية لإيران.

وانسحبت قوات التحالف من سبع قواعد في العراق، وهي قاعدة القائم بمحافظة الأنبار، والقيارة بالموصل، وكي وان في كركوك، والقصور الرئاسية بالموصل، وقاعدة التقدم بمدينة الحبانية في محافظة الأنبار، وانتقلت إلى قاعدتي حرير في أربيل وعين الأسد في الأنبار، والمقر الاستشاري لـ(الفرنسيين) بمنطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وقاعدة بسماية بأطراف بغداد.

ووفقا لبيان للتحالف، فقد "تم تسليم الموقع المخصص قوات التحالف بمعسكر التاجي إلى الجانب العراقي، بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقية في الحملة المستمرة لهزیمة "داعش"، مما سمح للتحالف بتحويل تركیزه ودوره في العراق"، مبيناً أن "إعادة تموضع الأفراد العسكریین هو جزء من خطة طویلة المدى تم التنسیق لها مع الحكومة العراقية".

من جهته، قال نائب قائد قوة المھام المشتركة اللواء كینیث إيكمان: "كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدریب الجیش العراقي والقوات الجویة العراقیة والقوات الخاصة، من الیوم فصاعدا، ستتولى قوات الأمن العراقیة المسؤولیة".

المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أكد أن "الموقع الذي تسلمته القوات العراقية اليوم هو ثامن المواقع التي تسلمها الجيش، وتم ذلك بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم"، مبينا بتصريح أدلى به لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزيلندية والأميركية".

وأكد أن "الموقع سيخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه"، مضيفا أن "هناك جدولا زمنيا لتسليم بقية القواعد التي يشغلها التحالف الدولي، إلى القوات العراقية".

وكان الجيش العراقي قد تسلّم الأسبوع الماضي من التحالف الدولي أكبر موقع للذخيرة في قاعدة التاجي، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليون دولار، إلى قوات الأمن العراقية كجزء من صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة "داعش" التابع للتحالف.

ضابط في الجيش العراقي أكد لـ"العربي الجديد"، أن "قوات التحالف ستنهي خلال اليومين المقبلين انسحابها الكامل من المقر، ولن يتبقى لها أية متعلقات"، مبينا أن "الخطة الجديدة تقضي بتسلم المهام كاملة في المقر للجيش، وهو من المقار الحيوية في بغداد، وفقا لموقعه الاستراتيجي".

وأشار إلى أن "التعاون والتنسيق العسكري سيستمر بين الجيش وقوات التحالف بشأن القضاء على بقايا تنظيم "داعش"، والتي ما زالت تنفذ عمليات عنف متفرقة في البلاد".

ويعدّ معسكر التاجي من أكثر المعسكرات الأميركية التي تعرضت لقصف صاروخي، من قبل مليشيات عراقية موالية لإيران، وقد أدى القصف إلى تسجيل قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف.

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